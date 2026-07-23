Эксперт предупредил, что пляжные зонты не защищают от солнца

Распространенные пляжные зонты из нейлона и полиэстера не защищают от солнца, пропуская до 35% ультрафиолетовых лучей. Не убережет от них и закрытая одежда из легких тканей, в связи с чем отдыхающим обязательно нужно пользоваться солнцезащитным кремом с высокой степенью защиты, сказал ТАСС профессор кафедры "Общая физика" Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), доктор физико-математических наук Виктор Криштоп.

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«Если вы лежите под пляжным зонтиком, ультрафиолет все равно воздействует на кожу, потому что он блокирует только прямые солнечные лучи, но пропускает рассеянное излучение — через стандартные для этого изделия полиэстер или нейлон проходит от 10% до 35% УФ-лучей», — сообщил ТАСС эксперт.

Он отметил, что загар появится на коже, даже если человек носит полностью закрытую одежду. Это происходит из-за способности легких летних тканей пропускать до половины УФ-лучей. Усиливает воздействие солнца даже песок, способный отзеркаливать до 18% ультрафиолетового излучения. Спокойная морская вода отражает до 10% солнечных лучей.