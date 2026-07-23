Бесплатный онкоскрининг пройдет в Подмосковье

В Центрах амбулаторной онкологической помощи Московской области в субботу, 25 июля. В день проведения акции желающие смогут получить консультацию врача-онколога и пройти обследование на предмет выявления новообразований кожи, а также скрининг для оценки рисков злокачественных патологий органов дыхания и желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщает пресс-служба Минздрав России.

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«Регулярное обследование на онкологические заболевания — это проявление ответственного отношения к собственному здоровью. Чем раньше выявлена болезнь, тем более эффективным будет лечение и выше вероятность полного излечения. С начала года бесплатное обследование прошли уже более 4 тысяч жителей региона», — сказал зампредседателя правительства — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Для женщин предусмотрено цитологическое исследование, маммография или ультразвуковое исследование молочных желёз. Для мужчин будет доступно ПСА-тестирование для оценки рисков развития рака предстательной железы. День открытых дверей пройдет 25 июля состоится с 09:00 до 14:00.