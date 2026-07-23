До или после завтрака: когда нужно чистить зубы

10-летия доминировала рекомендация чистить зубы после завтрака, но сейчас стоматологи пересмотрели эту позицию. В беседе с «Чемпионатом» врач-стоматолог-ортопед клиники «Все свои» Владимир Михайлов объяснил, почему современная наука советует делать это до еды.

© Чемпионат.com

Раньше считалось, что чистка после завтрака удаляет остатки пищи, которыми питаются бактерии, выделяющие кислоты, разрушающие эмаль. Однако, как пояснил Михайлов, остатки еды можно убрать простым полосканием, а основная задача утренней чистки — удалить мягкий налёт, скопившийся за ночь.

Сегодня оптимальная схема выглядит так: сначала чистка фторсодержащей пастой, которая создаёт на зубах защитную плёнку, затем завтрак и полоскание рта водой. Это удаляет кислоты и частицы пищи, сохраняя при этом защитный слой.

Если же чистить зубы после завтрака, важно делать это не сразу, а через 30-60 минут. Сразу после еды pH во рту смещается в кислую сторону, эмаль становится временно мягкой и уязвимой. Втирая щёткой кислоты, мы провоцируем деминерализацию — ослабление эмали, что лишь увеличивает риск кариеса. Однако не у всех есть возможность ждать полчаса перед работой, поэтому врачи рекомендуют выработать привычку чистить зубы сразу после пробуждения.

Михайлов также отметил, что люди, чистящие зубы сразу после еды, чаще сталкиваются с повышенной чувствительностью зубов. При этом те, кто выдерживает паузу, имеют такие же риски, как и те, кто чистит до завтрака.

Кроме времени чистки, важны правильная щётка, паста, техника, а также использование зубной нити, ёршиков, ирригатора и скребка для языка. Не менее значима регулярная профессиональная гигиена раз в 3-12 месяцев, которая позволяет выявить начальный кариес и избежать сложного лечения.