Названы опасные для сердца продукты

Для здоровья сердечно-сосудистой системы важно понимать, какие продукты могут нанести серьезный вред, заявила главный врач клиники Доктора Урасовой, врач-терапевт Ульяна Урасова. В беседе с «Лентой.ру» она подчеркнула, что в первую очередь речь идет о трансжирах, содержащихся в маргаринах, промышленной выпечке, фастфуде и многих закусках.

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«Трансжиры повышают уровень так называемого плохого холестерина и одновременно снижают концентрацию хорошего, что создает опасный дисбаланс и способствует развитию атеросклероза. Не менее вредным считается избыточное потребление сахара и сладостей», — сказала Урасова.

По словам врача, сладкая пища быстро повышает уровень глюкозы в крови, что со временем может привести к ожирению, сахарному диабету второго типа и, как следствие, к повышенной нагрузке на сердце.

«Соль, точнее, высокое содержание натрия в рационе, провоцирует задержку жидкости и повышение артериального давления, что является одним из главных факторов риска для сердечно-сосудистых заболеваний», — отметила Урасова.

Кроме того, отдельного внимания заслуживают обработанные мясные продукты, такие как колбасы, сосиски и ветчина, подчеркнула специалист. Они содержат большое количество соли, насыщенных жиров и консервантов, которые негативно влияют на состояние сосудов и сердца.

«Жирные молочные продукты, хотя и являются источником кальция, также содержат много насыщенных жиров, поэтому их употребление лучше ограничить. Фастфуд, который сочетает в себе жиры, соль и сахар, способствует набору веса, повышению уровня холестерина и ухудшению обмена веществ», — заявила Урасова.

Белый хлеб и изделия из муки высшего сорта имеют высокий гликемический индекс, что приводит к резким скачкам сахара в крови и создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, добавила специалист.

Ранее стало известно, что самый полезный летний завтрак — это легкие и сбалансированные блюда, которые не перегружают пищеварение в жару, но при этом дают белок, клетчатку, сложные углеводы и витамины.