Названа безопасная дневная норма дыни

Оптимальная дневная порция дыни для взрослого здорового человека составляет 200 300 граммов, рассказала главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, в один прием можно съедать около 200 300 граммов — это примерно 2 3 средних ломтика, и делать это рекомендуется не чаще одного - двух раз в день.

Ямилова пояснила, что дыня богата витаминами А, С и группы В, содержит калий, магний и клетчатку, что делает ее полезной для иммунитета, нервной и сердечно-сосудистой систем. Однако она также отметила, что у дыни высокий гликемический индекс, а значит, она способна быстро поднимать уровень сахара в крови. Кроме того, в ней много простых углеводов — особенно фруктозы, избыток которой может негативно сказаться на работе печени и способствовать накоплению жировой ткани, предупредила диетолог.

Ранее агроном рассказал, что спелый арбуз можно определить по желтоватому пятну на боку — это основной признак зрелости.