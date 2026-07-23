Раскрыта опасность горных походов для определенной группы людей

Врач-методист ГБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Светлана Хан рассказала, что горные походы могут быть опасны при тяжёлых заболеваниях сердца и лёгких, а также при ряде других хронических состояний.

В беседе с «Краснодарскими известиями» она пояснила, что разреженный воздух, перепады температуры и ограниченный доступ к медицинской помощи способны привести к ухудшению самочувствия.

Особую осторожность следует соблюдать людям, недавно перенесшим инфаркт, а также пациентам с нестабильной стенокардией, тяжёлой сердечной недостаточностью, неконтролируемой гипертонией и выраженными нарушениями сердечного ритма.

По словам врача, внимательно выбирать маршрут необходимо и людям с тяжёлой хронической обструктивной болезнью лёгких, плохо контролируемой бронхиальной астмой, лёгочной гипертензией и дыхательной недостаточностью.

Ранее обладатель титула «Снежный барс» альпинист Сергей Ефимов предупредил, что дети не готовы к восхождениям на большую высоту, где организм испытывает нехватку кислорода.