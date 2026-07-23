Сомнолог Гаврилова: фоновый шум при засыпании вредит мозгу

Засыпать важно в темноте и тишине, так как только это гарантирует восстановление и отдых. Фоновый шум мешает мозгу уснуть полноценно и отвлекает его, негативно влияя на общее состояние человека, предупредила в беседе с НСН член Ассоциации сомнологов, врач отделения медицины сна Алена Гаврилова. "Это может негативно влиять, потому что сон напрямую необходим для формирования памяти и для всех процессов, — подчеркнула врач. — Фильтрация информации и отложение в долгосрочную память происходит именно в глубоких фазах сна". Врач пояснила, что достичь глубоких фаз сна под фоновым шумом очень сложно, так как мозг отвлекается. В том числе вредно засыпать под музыку, фильмы. При проблемах с засыпанием в первую очередь важно пересмотреть свой распорядок в течение всего дня, в том числе добавить физическую активность, так как мышечная работа снижает тревогу и повышает качество сна в целом, считает сомнолог. Также она посоветовала заниматься гимнастикой, растяжкой и дыхательными практиками, отметив, что всё это позволит сформировать важную привычку – засыпать в темноте, тишине и прохладе. До этого сомнолог Скандинавского Центра Здоровья Борис Яковлев рассказал "Газете.Ru", что привычка засыпать под телевизор воспринимается как нечто успокаивающее, но на самом деле формирует опасную зависимость. У мозга формируется условный рефлекс: "звук — значит, можно расслабиться". Без этого триггера нервная система не получает привычного сигнала, и человек крутится в кровати часами. Врач подчеркнул, что у людей, которые засыпают под телевизор, в среднем на 25–30% меньше глубокого сна по сравнению с теми, кто спит в тишине. Утром это выливается в разбитость, туман в голове, сниженную концентрацию.