В чем польза и вред ягод барбариса

Ученые выяснили, что ягоды барбариса могут быть эффективны в борьбе с депрессией. Берберин, который в них содержится, в исследованиях показал высокую связь с одним из белков, отвечающих за выживание нервных клеток. В будущем этот элемент может стать заменой лекарств или вспомогательной биодобавкой против депрессии, сообщает РИА Новости. Чем еще полезен барбарис и сколько его можно съедать в сутки, «Вечерней Москве» рассказала член Общественной палаты РФ, президент Федерации специалистов превентивной медицины и питания, врач — диетолог-нутрициолог Ирина Писарева.

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Польза барбариса

Она подчеркнула, что с осторожностью относится к новостям о различных «суперпродуктах». Исследование о влиянии берберина, по ее словам, выглядит многообещающе с точки зрения нейрофизиологии.

— Но очень важно понимать, что это — результаты именно доклинических испытаний. Итоги исследования в пробирке и лечение клинической депрессии несопоставимы. Тем не менее отказываться от барбариса, конечно, не стоит. У него есть доказанная польза и свои риски, — отметила эксперт.

Доказано, что берберин, содержащийся в барбарисе, активирует фермент, который называют главным метаболическим переключателем клеток. Клинически это выражается в снижении уровня глюкозы в крови и улучшении липидного профиля, то есть снижении плохого холестерина и триглицеридов.

— Также он обладает антимикробным действием. Ягоды и настой барбариса традиционно использовались при кишечных инфекциях. Берберин обладает активностью против ряда бактерий, грибков и даже простейших. И поэтому он действительно полезен при коррекции микробиоты, — сообщила врач.

Кроме того, у ягод барбариса присутствует желчегонный эффект: они стимулируют выработку и отток желчи. Поэтому их часто включают в протоколы дискинезии желчевыводящих путей.

Вред барбариса

Тем не менее, по словам эксперта, иногда стоит отказаться от употребления в пищу этих ягод.

— Однако высокая биологическая активность берберина может создавать и риски. Он категорически запрещен при беременности, поскольку стимулирует сокращение гладкой мускулатуры матки и может спровоцировать выкидыш. В китайской медицине берберин считается абортивным средством, — предупредила диетолог-нутрициолог.

Не рекомендуется давать ягоды барбариса детям, поскольку они могут быть токсичны для печени. Что касается взаимодействия с лекарственными препаратами, то берберин замедляет работу цитохрома печени.

— Это означает, что если вы принимаете статины, антибиотики или оральные контрацептивы, барбарис может многократно усилить их эффект и даже вызвать передозировку или же помешать их работе, — указала Писарева.

Суточная норма ягод барбариса

Безопасная суточная доза свежих ягод барбариса составляет до 50 граммов (столовая ложка с горкой); сушеных ягод в качестве специй — 10–15 граммов, которые можно добавить в конце готовки.

— Ягоды барбариса — это хороший функциональный продукт для поддержки метаболизма печени. Но все-таки лечить депрессию исключительно ягодами я бы не рекомендовала, — заключила собеседница «ВМ».

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