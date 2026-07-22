Врач-кинезиолог назвал главную опасность популярного летнего досуга

После 40 лет в организме каждого человека накапливаются возрастные изменения. Мы можем не чувствовать их годами, но они есть.

«Остеохондроз позвоночника, начальные изменения в суставах, снижение эластичности сосудов - всё это естественные процессы, которые долго протекают бессимптомно. Организм компенсирует эти нарушения, пока мы не даём ему чрезмерную нагрузку. Но дача часто становится тем спусковым крючком, который превращает скрытые проблемы в явные болезни», — сообщил «Свободной Прессе» врач-кинезиолог Михаил Гаврикин.

Две главные опасности дачного отдыха

«Первая - это пищевые излишества. Шашлык, жареное мясо, соленья, жирные соусы и обязательно алкоголь. Такое меню резко повышает уровень холестерина, создаёт нагрузку на печень и поджелудочную железу. В сочетании с духотой и жарой это провоцирует скачки артериального давления и создаёт риск гипертонического криза даже у тех, кто обычно не жалуется на сердце. Вторая опасность - резкая физическая нагрузка на неподготовленное тело. Пять дней в неделю человек сидит в офисе или за рулём. Мышцы спины ослаблены, связки не эластичны, суставы не готовы к осевой нагрузке. В пятницу вечером он приезжает на дачу и превращается в строителя, грузчика и агронома одновременно. Копка грядок, переноска мешков с землёй, работа с мотыгой в наклоне - это экстремальная нагрузка для позвоночника, суставов и сосудов. Именно в такие моменты компенсированный остеохондроз дает о себе знать прострелами и защемлениями, а сердце - приступами стенокардии или скачками давления», - резюмировал врач.

Ранее психиатр назвала главную опасность дачи для здоровья.