Чем опасны газированные напитки без сахара

Низкокалорийные газированные напитки могут ускорить старение мозга, выяснили ученые. Эксперимент, длившийся более восьми лет, показал, что у людей, которые пили большое количество газировки с сахарозаменителем, память и когнитивные способности ухудшались на 62 процента быстрее остальных. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, насколько опасно пристрастие к напиткам с сахарозаменителями.

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Действительно ли это опасно?

По словам врача-диетолога, кандидата медицинских наук Дарьи Русаковой, научного подтверждения негативного прямого влияния сахарозаменителей на мозг нет. Как правило, ухудшение памяти и когнитивных функций зависит от совокупности факторов, среди которых:

сопутствующие заболевания (диабет, ожирение);

малоподвижный образ жизни;

генетическая предрасположенность.

Риск навредить все же есть

Однако непрямая взаимосвязь между сахарозаменителями и проблемами с памятью все же существует, предупредила Русакова.

— Искусственные подсластители нарушают регуляцию сахара в крови, повышая риск инсулинорезистентности, которая является одним из шагов на пути к деменции и проблемам с когнитивными функциями, — предупредила врач.

Кроме того, отдельные виды подсластителей могут менять состав кишечного микробиома и обладают нейротоксичностью, что негативно отражается на работе мозга, дополнила Русакова.

— Аспартам распадается на фенилаланин, аспаргиновую кислоту и метанол. В теории это может влиять на передачу нервных сигналов, но для достижения токсичной дозы необходимо выпить количество напитка за один раз или пить его регулярно длительное время, — рассказала специалист.

Среди других негативных последствий пристрастия к газировке без сахара Русакова назвала:

воспалительные реакции в организме, связанные с нейродегенеративными процессами в головном мозге;

изменение вкусовых предпочтений в сторону вредной еды;

психологическая зависимость от диетических продуктов.

Что делать, чтобы избежать последствий

Любые напитки и продукты с заменителем сахара могут привести к необратимым последствиям для мозга. Поэтому наравне с обычным сахаром стоит сокращать потребление и сахарозаменителей, рекомендовала врач.

— Важно, чтобы в рационе был баланс белков, жиров и углеводов. А напитки с сахаром или подсластителем в составе должны быть лишь редким исключением. Лучше пить не более одного литра в месяц, несмотря на то что прямой взаимосвязи напитка и ухудшения работы мозга не выявлено, — заверила Русакова.

А безалкогольное пиво после физической активности, наоборот, может быть полезно для здоровья, выяснили врачи. Напиток помогает восстановить баланс полезных веществ в организме, а также восполнить потерю влаги. Так ли это на самом деле, «Вечерняя Москва» узнала у диетолога, кандидата медицинских наук Дарьи Русаковой.