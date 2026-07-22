Раскрыта одна общая особенность долгожителей

Уролог Марк Гадзиян заявил, что у долгожителей есть одна общая особенность. Ее доктор раскрыл в своем Telegram-канале.

«У долгожителей (…) есть одна особенность, которая их отличает от всех других людей. У них прекрасно сохранен микробиом кишечника, и именно он дает возможность не стареть или стареть очень и очень медленно», — написал Гадзиян.

Доктор объяснил, что обычно с возрастом кишечный микробиом человека становится менее разнообразным. Это приводит к дефициту короткоцепочечных жирных кислот и ослаблению кишечного барьера. Со временем эти процессы вызывают в организме системное воспаление и ускоряют старение.

В то же время у долгожителей микробиом остается разнообразным, причем в нем сохраняется большое количество бактерий, которые вырабатывают противовоспалительные вещества, замедляют старение, снижают биологический возраст и помогают сохранить когнитивные функции, добавил Гадзиян.

По словам врача, чтобы поддерживать разнообразие микробиома и, как следствие, замедлять старение, нужно правильно питаться: включать в рацион много разнообразной растительной клетчатки, пребиотики, продукты с резистентным крахмалом и продукты, богатые полифенолами. При этом количество ультраобработанные продуктов, сахара и насыщенных жиров уролог призвал ограничить.

Ранее онколог Иезекииль Эмануэль раскрыл ключевые составляющие здорового долголетия. Одной из них врач назвал наличие социальных контактов.