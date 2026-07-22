Тренер по плаванию назвала простое движение от судороги в воде

Внезапная судорога во время плавания может стать смертельно опасной, особенно если человек поддаётся панике. Однако справиться со спазмом помогает одно простое движение, рассказала Life.ru тренер по плаванию Ольга Екимова.

По словам эксперта, если свело ногу, но пальцы стопы сохраняют хотя бы минимальную подвижность, необходимо энергично потянуть носок на себя — по направлению к подбородку. Это движение заставляет мышцы икроножной группы принять анатомическое положение, при котором они начинают расслабляться, и болезненный спазм постепенно отступает.

Екимова рекомендует повторять движение несколько раз с короткими паузами до полного восстановления контроля над ногой. При этом она предостерегает, что в холодной воде ситуация особенно опасна из-за быстрого переохлаждения и скованности движений.

Тренер также опровергла популярный совет из советского прошлого делать укол булавкой в сведённую мышцу — в реальных условиях на пляже или в открытом водоёме таких предметов при себе обычно нет.

Главную опасность представляет не столько сама судорога, сколько паника, подчеркнула эксперт. Сильная боль может лишить человека способности трезво оценивать ситуацию и принимать правильные решения, даже если физические силы ещё не исчерпаны.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.