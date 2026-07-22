Семь отбеливающих зубных паст для красивой улыбки

Желтоватые зубы часто становятся причиной, которая лишает уверенности в себе в повседневной жизни — кажется, что все вокруг обратят внимание на оттенок, отличающийся от идеальной белизны. Сегодня разбираемся с этой проблемой: собрали 7 отбеливающих зубных паст, с которыми улыбка станет широкой и яркой.

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Зубная паста Peach Bloom, Global White x Super

Бережная зубная паста на каждый день с лёгким вкусом сливочного персика и аккордом матчи — для тех, кто любит гурманику на каждом этапе бьюти‑рутины. В уходовом фокусе: забота о свежести дыхания (за это отвечает лактат цинка), защита от кариеса (тут на помощь приходит ксилитол) и пролонгированное чувство чистоты. Бонус — стильная упаковка с логотипом вашей любимой редакции.

Безабразивная отбеливающая зубная паста, Ilona Lunden

На самом деле, это комплекс из двух паст: именно в дуэте они постепенно возвращают зубам их естественный оттенок. Ферменты в составе мягко расщепляют даже плотный налёт и не дают ему скапливаться, предупреждая образование зубного камня. Формула не содержит фторидов — это значит, что пасты можно использовать во время прохождения стоматологического лечения или в случае, если у вас установлены виниры или импланты.

Зубная паста Enzywhite, President

Паста‑бустер, которую можно добавить в повседневный уход за полостью рта, если хочется более яркого результата. В составе есть три фермента, которые вместе работают над устранением налёта, в том числе старого, и деликатно отбеливают. Подойдёт для тех, кто жалуется на чувствительность эмали, потому что индекс абразивности у пасты 70–80: значит, она не усугубит состояние даже при ежедневном использовании.

Солевая зубная паста, Weleda

Паста с солоноватым, терпким вкусом благодаря составу, богатому натуральными экстрактами. За очищение отвечает бикарбонат натрия, за антибактериальное действие — экстракты мирры и ратании. В формуле нет SLS и парабенов, красителей, консервантов и фторидов. Особенность применения: пасту надо наносить на сухую зубную щётку, а ещё после неё не нужно полоскать рот водой.

Отбеливающая зубная паста с гималайской солью, Perioe

Для эффективного интенсивного отбеливания. На боковой части упаковки есть цветовая шкала, по которой можно оценивать результат: зафиксировать изначальный оттенок зубов, а потом наблюдать, как эмаль становится светлее. Паста защищает зубы от окрашивания из‑за цветных напитков, в том числе чая и кофе, и продлевает ощущение свежести.

Зубная паста Whitening, Stomatol

Паста комплексного действия. Щадящий абразив очищает эмаль аккуратно, не повреждая, пока фермент папаин борется с налётом — расщепляет уже появившийся и замедляет образование нового. Специальный комплекс даёт эффект реминерализации, то есть восстанавливает минеральный баланс и укрепляет эмаль. Восстанавливающий комплекс заботится о дёснах и помогает избавиться от микроорганизмов, которые влияют на свежесть дыхания.

Отбеливающая зубная паста, Aceco

Работает на восстановление естественной белизны, то есть возвращает природный оттенок зубам и не истончает эмаль в попытках сделать кипенно‑белым то, что таким никогда не было. На вкус паста слегка мятная, не жжётся, но оставляет ощущение чистоты во рту и гладкости эмали. Понравится тем, кто страдает от чувствительности в зоне вокруг рта: средство не раздражает и не жжёт.