Врач пояснила, какая окрошка полезнее

Окрошка - одно из самых полезных летних блюд, но только если правильно выбрать заправку. Об этом рассказала гастроэнтеролог Екатерина Леденева.

По ее словам, идеальной основы для всех не существует. Все зависит от здоровья, целей и пищеварения. У каждого варианта есть плюсы и минусы.

Кефир - один из лучших выборов. В нем есть белок, кальций, витамины группы B и живые бактерии, полезные для микрофлоры. Такая окрошка хорошо насыщает и не вызывает скачков сахара. Но людям с непереносимостью молочных продуктов или обострением болезней ЖКТ она не подойдет, рассказала она "Газете.Ru".

Натуральный квас тоже полезен: он содержит органические кислоты и продукты брожения, которые помогают пищеварению. Но беда в том, что магазинный квас часто очень сладкий - а это лишние калории и скачки сахара. К тому же в квасе есть немного алкоголя, так что он подходит не всем.

Вода - самый простой и низкокалорийный вариант. Если добавить лимонный сок, горчицу или натуральный йогурт, будет вкусно и без лишних калорий.

Но главное - не заправка, а начинка. Полезнее всего окрошка с большим количеством свежих овощей и зелени, с качественным белком (курица, индейка, яйца), а колбасы - по минимуму или вообще без нее.

Еще один важный совет - не пересаливать, ведь соль задерживает воду и усиливает отеки в жару.