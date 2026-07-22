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Врач Леденева пояснила, какая окрошка полезнее

Российская Газета

Окрошка - одно из самых полезных летних блюд, но только если правильно выбрать заправку. Об этом рассказала гастроэнтеролог Екатерина Леденева.

Врач пояснила, какая окрошка полезнее
© Global Look Press

По ее словам, идеальной основы для всех не существует. Все зависит от здоровья, целей и пищеварения. У каждого варианта есть плюсы и минусы.

Кефир - один из лучших выборов. В нем есть белок, кальций, витамины группы B и живые бактерии, полезные для микрофлоры. Такая окрошка хорошо насыщает и не вызывает скачков сахара. Но людям с непереносимостью молочных продуктов или обострением болезней ЖКТ она не подойдет, рассказала она "Газете.Ru".

Натуральный квас тоже полезен: он содержит органические кислоты и продукты брожения, которые помогают пищеварению. Но беда в том, что магазинный квас часто очень сладкий - а это лишние калории и скачки сахара. К тому же в квасе есть немного алкоголя, так что он подходит не всем.

Вода - самый простой и низкокалорийный вариант. Если добавить лимонный сок, горчицу или натуральный йогурт, будет вкусно и без лишних калорий.

Но главное - не заправка, а начинка. Полезнее всего окрошка с большим количеством свежих овощей и зелени, с качественным белком (курица, индейка, яйца), а колбасы - по минимуму или вообще без нее.

Еще один важный совет - не пересаливать, ведь соль задерживает воду и усиливает отеки в жару.