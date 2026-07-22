Перечислены шесть секретов вечной молодости мозга

Как обмануть старость? Россиянам назвали 6 секретов вечной молодости мозга
Врач-невролог Галина Чудинская раскрыла, как заставить мозг молодеть каждый день.
В разговоре с РИАМО медик отметила, что мозг можно сохранять активным до глубокой старости: он способен создавать новые нейронные связи всю жизнь. Главное – регулярно его "тренировать".
Что помогает:
- Двигаться каждый день. Ходьба, бег, плавание улучшают кровоток, питание нейронов и память. Даже 30–45 минут ходьбы снижают риск деменции.
- Есть продукты для мозга. Полезны овощи, фрукты, рыба, орехи, цельные злаки. Особенно важны омега-3 из лосося и сардин. Хороший ориентир – средиземноморская диета.
- Спать 7–9 часов. Во сне мозг очищается, укрепляет связи и переносит информацию в долговременную память. Недосып бьёт по вниманию и мышлению.
- Давать мозгу новые задачи. Чтение, языки, шахматы, музыка, кулинария, головоломки и новые навыки помогают мозгу адаптироваться.
- Общаться. Социальные связи тренируют память, эмоции, речь и мышление. Активное общение снижает риск деменции.
- Контролировать стресс. Хронический стресс вреден для нейронов. Медитация, йога, дыхательные практики и спорт снижают уровень кортизола.
Практично на каждый день: утром – головоломка или медитация, на завтрак – овсянка с орехами и ягодами или рыба, днём – перерывы каждые 45–60 минут, вечером – чтение, спокойствие и без гаджетов за час до сна.
Вывод простой: не нужно менять жизнь за один день. Достаточно добавлять полезные привычки постепенно – и мозг скажет спасибо.