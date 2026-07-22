Перечислены хобби, тихо убивающие организм

Пользователи форума Reddit рассказали о невинных на первый взгляд, но тихо убивающих организм хобби. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit.

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К опасным занятиям комментаторы причислили игру на некоторых музыкальных инструментах.

«Игра на волынке. Если не чистить ее должным образом, внутри может завестись плесень и другие вредные организмы, и у музыканта может развиться "легкое волынщика"», — ScamperingSnail, пользователь Reddit.

Еще один пользователь предупредил, что неожиданную опасность для легких могут представлять выращивание небольших деревьев бонсай и садоводство в целом.

«Люди покупают для бонсай сфагновый мох, так как он полезен для укоренения и удержания влаги. Но вдыхание спор мха в значительной степени связано со споротрихозом и другими заболеваниями. Симптомы болезни, как правило, не выражены, но она может легко стать опасной для жизни, если споротрихоз не остановить. Болезнь также часто поражает садоводов, работников питомников, любителей террариумов», — AFD_FROSTY, пользователь Reddit.

Другой пользователь, подрабатывающий в свободное время диджеем, предупредил, что увлечение слишком громкой музыкой тоже может навредить здоровью.

«Многие диджеи совершенно не заботятся о защите своего слуха в шумной обстановке. Это приводит к значительной потере слуха, снижению когнитивных функций, что может закончиться несчастным случаем. Специальные затычки для ушей стоят недорого и не влияют на качество музыки. Мой совет их купить касается и любителей концертов и фестивалей», — True_Indication_7131, пользователь Reddit.

Ранее медсестра хосписа Пенни Хокинс Смит, которая более 20 лет работает с неизлечимо больными пациентами, рассказала, что происходит с человеком в последние дни жизни. По ее словам, обычно люди все больше спят и перестают реагировать на происходящее.