Психиатр ответил, когда лучше всего начинать осваивать новую профессию

Получение второго высшего образования или освоение новой профессии в зрелом возрасте помогает стимулировать работу нервных клеток, формировать когнитивный резерв и снижать риск нарушений памяти. Об этом сообщил на пресс-конференции в "ТАСС Урал" главный внештатный психиатр Минздрава Свердловской области Олег Сердюк.

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«Нервные клетки также нуждаются в постоянной стимуляции, если вы одну и ту же рутинную работу делаете на протяжении нескольких лет, то часть нервных клеток переходит в более пассивное состояние. Поэтому рекомендуется получить второе образование в середине жизни, рекомендуется освоить новую профессию, давать себе какие-то познавательные вызовы, то есть изучить что-то новое как в физическом плане — разного рода гимнастики, так и просто развиваться, не стоять на месте», — сказал он.

Он подчеркнул, что чем дальше от текущего рода деятельности новое увлечение, тем больше шанс нарастить когнитивный резерв и в дальнейшем минимизировать проблемы с психическими функциями.