Как составить полезный для здоровья рацион? Советы нутрициолога

Как сообщила нутрициолог Ирина Селиванова, построение грамотного рациона нельзя начинать вслепую, сообщает NEWS.ru. Фундаментом этого процесса должны стать базовые лабораторные исследования и комплексная оценка состояния желудочно-кишечного тракта.

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«Чтобы питание стало инструментом здоровья, начните с наблюдения за реакцией организма. Запишите, после каких продуктов появляется тяжесть или упадок сил. Эти сигналы — главные подсказки. Сдайте базовые анализы. Важно понимать, нет ли скрытых дефицитов витаминов, минералов или воспалительных процессов. Оцените состояние кишечника. Если полезные овощи вызывают дискомфорт, возможно, микрофлора нуждается в мягкой поддержке, а не в резких переменах. Убедитесь, что в меню достаточно качественного белка — он необходим для всех обменных процессов», — сказала Селиванова.

По словам нутрициолога, режим питания и время приемов пищи должны адаптироваться под индивидуальный образ жизни человека. При составлении меню необходимо обязательно учитывать уровень ежедневных физических нагрузок, рабочий график и степень подверженности стрессу. Категорически не рекомендуется включать в рацион продукты, богатые трансжирами и добавленным сахаром, так как они оказывают системное разрушительное воздействие на здоровье в целом.

Ирина Селиванова предостерегает от поиска «универсальной диеты: не существует единого списка полезных продуктов, который подходил бы абсолютно всем, поскольку реакция на пищу всегда сугубо индивидуальна. Однако есть категории еды, вредные для любого человека. Исключив заведомо деструктивные элементы, гораздо проще выстроить персонализированную систему питания. Именно такой подход, учитывающий генетические особенности, текущее состояние микробиома и привычки, гарантирует стабильный уровень энергии и отличное самочувствие, подытожила эксперт.

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