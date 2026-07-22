Невролог рассказал, как проводить «уборку» мозга для профилактики деменции

Обычно деменцию можно предотвратить за счёт изменения образа жизни и питания, сказал НСН Павел Хорошев.

Невролог Павел Хорошев заявил НСН, что профилактика когнитивных нарушений начинается задолго до появления первых тревожных симптомов, её стоит закладывать ещё в детстве.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила второе издание руководства по снижению риска когнитивных нарушений и деменции. Ключевая цифра нового документа: до 45% случаев деменции потенциально можно предотвратить или отсрочить, воздействуя на модифицируемые (то есть управляемые, зависящие от самого человека) факторы риска. Особое внимание Хорошев уделил сну и питанию. По его словам, эти факторы напрямую влияют на «очистку» мозга и формирование новых нейронных связей.

«Обычно деменцию можно предотвратить за счёт изменения образа жизни и питания. Есть множество факторов, которые действуют на головной мозг и истощают наши когнитивные способности на протяжении многих десятилетий. Чем раньше начать за этим следить, тем лучше. Родители должны формировать у ребёнка правильный образ жизни — обеспечивать достаточное количество сна (не меньше восьми часов в сутки, желательно девять). Во время сна происходит "уборка" головного мозга. Это очень важный процесс: тестируются синапсы, ликвидируются нейроны, которые уже отжили своё, а вместо них вырастают новые. Кроме того, происходит очистка поверхностей нейронов от тау‑белка и амилоидов, которые часто приводят к такому тяжёлому заболеванию, как болезнь Альцгеймера. Очень плохо, если этого не происходит — например, если сон недостаточно глубокий или человек часто просыпается ночью. Также важно качественно и полноценно питаться. Следует исключить из рациона различные стимуляторы и газированные напитки. Очень важно приучить ребёнка пить достаточное количество воды», — сказал собеседник НСН.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил НСН, что залог долголетия и хорошего самочувствия кроется не в чудодейственных средствах, а в простых, но важных вещах.