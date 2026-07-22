Стало известно, кому нельзя есть молодой картофель

В молодом картофеле содержится много витамина С, калия и клетчатки и меньше крахмала, чем в зрелом.

Однако даже такой продукт может навредить людям с проблемами со здоровьем, рассказала диетолог Александра Шепелева.

«Молодой картофель не рекомендуется людям с декомпенсированным сахарным диабетом, выраженной инсулинорезистентностью и тем, кто соблюдает низкоуглеводную лечебную диету», - сказала она.

По словам специалиста, даже небольшое количество крахмала в молодом картофеле достаточно быстро повышает уровень глюкозы в крови, пишет АиФ.

Людям, страдающим заболеваниями печени, желчного пузыря и поджелудочной железы в стадии обострения молодой картофель нельзя в жареном виде, а тем, у кого хроническая болезнь почек, он противопоказан из-за высокого содержания калия, пояснила Шепелева.

Напомним, ранее диетолог объяснила, сколько можно съесть ягод в день.