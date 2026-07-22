Назван самый полезный летний завтрак

Самый полезный летний завтрак — это легкие и сбалансированные блюда, которые не перегружают пищеварение в жару, но при этом дают белок, клетчатку, сложные углеводы и витамины, рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. Комментарий он дал «Ленте.ру».

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Врач порекомендовал на завтрак делать себе овсяную кашу холодного приготовления. Для этого с вечера нужно залить хлопья водой, йогуртом или кефиром, добавить семена чиа, корицу и убрать в холодильник. Утром будет ожидать прохладное, сытное блюдо с клетчаткой. Если его дополнить клубникой, малиной, черникой, ломтиками персика или нектарина, — получатся сложные углеводы, белок из кисломолочной основы и антиоксиданты из ягод и фруктов, поделился Умнов.

«Еще один вариант — это творог с овощами и зеленью. Возьмите творог средней жирности — 5-9 процентов, чтобы кальций усвоился, но без излишней тяжести. Добавьте мелко нарезанный свежий огурец, редис, зеленый лук, рубленую зелень (укроп, петрушка, кинза) и чуть-чуть сметаны или греческого йогурта. Это освежающий вариант: белок дает сытость, а овощи и зелень — воду, клетчатку и витамины», — рассказал эксперт.

Хорошим вариантом, по словам хирурга, также будут омлет или яичница с овощами. Он напомнил, что яйца — отличный источник белка и полезных аминокислот, но яичницы и омлеты обязательно нужно есть с овощами. Умнов посоветовал есть с омлетом помидоры (ликопин — мощный антиоксидант), кабачки, болгарский перец, шпинат. Такой завтрак сочетает белок и клетчатку.

«Важный совет, чтобы завтрак, да и вообще любой приём пищи был по-настоящему полезным, в одном блюде или наборе блюд должны быть белок (творог, яйца, курица), и сложные углеводы (крупы, цельнозерновой хлеб), и клетчатка (овощи, фрукты, ягоды, отруби). В жару не стоит есть слишком тяжелые, жирные или очень сладкие завтраки — они могут вызвать тяжесть. Также стоит с осторожностью относиться к продуктам с высоким гликемическим индексом, например, бананы и виноград в больших количествах — они могут дать резкий скачок сахара, а затем быстрый голод. Начните утро со стакана воды с лимоном или с мятного чая — это поможет восполнить жидкость, потерянную за ночь, и сделает завтрак еще более комфортным», — рассказал доктор.

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