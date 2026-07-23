Россияне увлеклись мелатонином: чем опасно его бесконтрольное употребление

Россияне пристрастились к мелатонину: за 2025 год в стране было продано более восьми миллионов упаковок препарата на сумму 4,7 миллиарда рублей. Это лекарство продается без рецепта, что делает его доступным для покупки без визита к врачу. Эксперты утверждают, что за последние годы в России образовалась «массовая культура потребления седативных средств для сна», сообщает Telegram-канал Baza. Безопасно ли контролировать сон с помощью таблеток на постоянной основе и какими могут быть последствия, «Вечерняя Москва» узнала у врача-сомнолога Софии Черкасовой.

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Она отметила, что легкие нарушения сна отлично корректируются простыми изменениями образа жизни. Для этого пить таблетки необязательно: достаточно соблюдать так называемую гигиену сна. В нее входят:

постоянный режим сна и бодрствования;

регулярные физические нагрузки;

снижение уровня стресса;

разумное потребление кофеина;

снижение времени пользования гаджетами.

— Но это требует гораздо больших усилий, чем прием безрецептурной таблетки. Это не совсем здорово, потому что фармакологическое решение проблем со сном — это своего рода костыль в таких случаях, а изменение образа жизни — возможность устойчиво улучшить свое состояние, — подчеркнула эксперт.

У мелатонина есть свои определенные показания к применению, в число которых входят нарушения циркадных ритмов при:

подготовке к перелетам или смене часовых поясов;ночных сменах;хаотичном режиме дня.

— В этих случаях мелатонин действительно показан пациентам и может применяться. В остальном — его нельзя использовать как «баю-байку». Действует этот препарат далеко не на всех. Кроме того, прием таблеток создает своего рода психологическую зависимость от них. Не стоит ее путать с лекарственной и физической зависимостью, — указала сомнолог.

Постоянно принимая мелатонин, человек запоминает положительное воздействие препарата и воспринимает его как единственное решение проблем со сном. Но если он окажется в ситуации, когда таблетки под рукой не будет (например, в поездке или в гостях), то может столкнуться с трудностями с засыпанием. В дальнейшем это может привести к панике без принятого мелатонина, а также к созданию факторов риска перехода бессонницы в хроническое состояние.

— Если принимать мелатонин на постоянной основе (как правило, его назначают только на один месяц — прим. «ВМ»), то в какой-то момент привычная таблетка может перестать воздействовать на человека так, как раньше. Например, если его бессонница усугубится, другие решения этой проблемы ему могут быть неизвестны, — предупредила Черкасова.

Кроме того, безопасность препарата на более длительном горизонте приема не изучена. Поэтому не исключено, что долгий прием мелатонина может привести к последствиям с угрозой для здоровья человека, заключила собеседница «ВМ».

В большинстве случаев со сбоями биоритмов и нарушениями сна можно справиться без лекарственных препаратов. Но иногда врач может назначить мелатонин — гормон, который регулирует циркадные ритмы и помогает наладить сон. Как его принимать и что улучшит его воздействие, выясняла «Вечерняя Москва».