Комариная буря: как защитить здоровье от нашествия кровососов этим летом

Этим летом городам грозит массовое нашествие комаров из-за чередования высоких температур и проливных дождей. В таких условиях — при тепле и высокой влажности — за сезон может смениться от четырех до семи поколений насекомых, а их численность достигает пика во второй половине июля. Чем опасны летающие кровососы и как защититься от их укусов, разбиралась «Парламентская газета».

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Идеальная среда

Летний всплеск количества комаров напрямую зависит от погоды: из-за обильных осадков образуются лужи и временные водоемы, а теплая погода создает идеальные условия для размножения. Именно в такой среде насекомые развиваются с рекордной скоростью.

«Обычно в первой половине лета личинок немного, но к концу июля их число резко возрастает. В этот период комары становятся наиболее агрессивными, — отметил в беседе с "Парламентской газетой" кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров. — Пик их агрессивности придется на конец июля и начало августа, особенно в пригородных поселках и крупных мегаполисах, где есть пруды или стоячая вода».

По словам эксперта, численность комаров начнет спадать только при продолжительной засухе и жаре выше +30° C, когда мелкие водоемы пересыхают и личинки погибают. Однако в городах влага сохраняется дольше, поэтому расслабляться не стоит: жителям мегаполисов лучше заранее запастись надежными средствами защиты.

Не просто зуд

Основной вид, обитающий на территории России и стран СНГ, — комар обыкновенный.

«Кровь пьют только самки, она необходима им для развития яиц. Но вред от комаров не ограничивается зудом и раздражением, — пояснил специалист. — Слюна насекомых токсична, а при массовых укусах у человека могут возникнуть сильные отеки и повыситься температура».

Кроме того, комары переносят ряд опасных инфекционных и паразитарных заболеваний, среди которых вирусный менингит, японский энцефалит и лихорадка Западного Нила. Также через укус комара человеку и животным могут передаваться личинки гельминтов, например, вызывающие дирофиляриоз как у человека, так и у животных.

«При массовых укусах реакция кожных покровов и субъективные ощущения усиливаются, — рассказал Дмитрий Федоров. — Часто наблюдаются отеки, сопровождающиеся повышением температуры. Помимо непосредственной реакции, не редкость аллергия. В результате интоксикации известны даже случаи развития хронического гломерулонефрита — заболевания почек. Возможны вторичные осложнения, такие как местные нагноения: это происходит, если ранее комар питался на зараженном биоматериале и при укусе механически занес инфекцию в ранку».

Аптечные и народные средства

Чаще всего укус комара вызывает локальный зуд, покраснение, легкую боль и мелкую сыпь. Чтобы избежать инфицирования, место укуса эксперт рекомендует сразу же обработать антисептиком: спиртом, йодом, зеленкой или хлоргексидином. Чтобы не расчесывать ранку, ее можно заклеить пластырем или забинтовать.

Справиться с зудом поможет протирание кожи смесью нашатырного спирта и воды в пропорции один к одному или слабым раствором пищевой соды: пол чайной ложки на стакан воды. Также облегчение приносят сок или настойка календулы, сок лука, лимона или подорожника. Снять неприятные ощущения можно, приложив к месту укуса на минуту-две слегка размятые свежие листья мяты или черемухи.

При склонности к аллергии или появлении крапивницы стоит принять антигистаминный препарат. Если же возникли затрудненное дыхание, тошнота, рвота, судороги или обширная сыпь, необходимо без промедления обратиться к врачу.

Повышение температуры, сильная слабость, нагноение или выраженный отек конечности — прямой повод обратиться к терапевту или хирургу. Не стоит заниматься самолечением и в случаях, когда насекомое попало в ухо или под веко: здесь потребуется квалифицированная помощь врача.