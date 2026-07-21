Кардиохирург раскрыл простой тест для проверки здоровья сердца за 45 секунд

Кардиохирург, кандидат медицинских наук Дмитрий Огнерубов предложил для проверки здоровья сердца пройти простой тест, для которого не нужно никакое дополнительное оборудование. Суть этого метода он раскрыл в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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По словам врача, чтобы проверить сердце, нужно быстро подняться по лестнице на четвертый этаж. Он объяснил, что если человек смог проделать это меньше, чем за 45 секунд, то риск развития сердечно-сосудистых патологий у него минимален.

Если на выполнение этой задачи понадобилось от 45 секунд до 1,5 минуты, это говорит о том, что организм все еще справляется, но его резервы уже постепенно истощаются, уточнил врач.

«Если же подъем занял больше 1,5 минуты, и вы почувствовали одышку, тяжесть за грудиной или головокружение, это уже совершенно точно очень серьезный сигнал проблем с сердцем», — предупредил Огнерубов.

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