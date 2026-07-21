Нутрициолог рассказала, как адаптировать средиземноморскую диету

Клинический взрослый и детский нутрициолог Виктория Гришина рассказала, что принципы средиземноморской диеты можно адаптировать к привычному рациону и доступным в России продуктам.

«Основа такого питания: овощи, фрукты, зелень, орехи, бобовые, растительные масла, морепродукты», — сказала она в беседе с газетой «Известия».

По словам Гришиной, современному человеку нередко не хватает клетчатки, зелени и источников полезных жиров. Разнообразие овощей, растительные масла и орехи дают чувство насыщения и позволяют поддерживать стабильный аппетит без перекусов.

Нутрициолог предложила заменять авокадо орехами и семечками, а в салаты и вторые блюда добавлять фасоль или горох. Источниками сложных углеводов могут стать гречка, перловка и овсянка, а клетчатки — капуста, морковь, свёкла, яблоки, ягоды и бобовые.

В свою очередь, врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков в беседе с aif.ru рассказал, какую порцию голубики можно включать в рацион.

«От 200 до 400 г голубики в день вполне допустимо, это адекватная порция», — заявил Поляков.

По словам врача, содержащиеся в ягоде антиоксиданты способствуют уменьшению воспалительного фона, укреплению сосудов и нормальной работе иммунной системы, а также участвуют в усвоении витамина С.

Ранее врач-диетолог, член Национального общества диетологов России Людмила Денисенко рассказала, что медленное жевание помогает избежать переедания.