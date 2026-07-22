Диетолог назвала популярный фрукт, который несовместим с алкоголем

В Юго-Восточной Азии российские туристы справедливо ценят экзотические фрукты, но с ними не стоит перебирать.

«В поездках по Юго-Восточной Азии стоит учитывать, что спелые манго, папайя, личи и рамбутан содержат колоссальное количество сахаров. Отдельного внимания заслуживает и дуриан. Важно помнить, что этот тяжелый плод категорически несовместим с алкоголем, т.к. блокирует ферменты печени и может вызвать интоксикацию», — сообщила «Свободной Прессе» диетолог, нутрициолог Виктория Кострова.

С любыми фруктами в экзотических странах следует обращаться осторожно, соблюдая ряд правил.

«Также стоит помнить, что из-за непривычного микробиома среды любые экзотические фрукты необходимо тщательно промывать бутилированной водой и очищать от кожуры самостоятельно (не покупать уже очищенные). Это ваша базовая защита от кишечных инфекций и паразитозов», - сообщила диетолог.

Ранее новости сообщали, что чрезмерное потребление сахара может способствовать развитию жировой болезни печени, повышению уровня триглицеридов в крови и увеличению сердечно-сосудистых рисков.