Диетолог назвала способ справиться с перееданием

Медленное жевание поможет справиться с перееданием. Об этом способе рассказала врач-диетолог, член Национального общества диетологов России Людмила Денисенко. Ее слова приводит RT.

Специалист пояснила, что существует несколько механизмов системы насыщения. Среди них — сигнал в мозг при жевании, повышение уровня сахара в крови и растяжение барорецепторов желудка.

«Нужно медленно пережевывать пищу, не на бегу, чтобы не переесть, чтобы чувство насыщения поступило именно от нервного сигнала в мозг, а не тогда, когда у нас уже сахар в крови подскочит больше, чем надо, или когда барорецепторы желудка будут растянуты», — заявила диетолог.

При этом Денисенко уточнила, что долго жевать следует углеводистую пищу, так как ее расщепление начинается уже во рту. Белковую пищу лучше измельчать и есть маленькими кусочками, иначе она будет сложнее перевариваться.

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