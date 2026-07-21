Фитнес-эксперт объяснила, для чего на самом деле нужны утяжелители

Преподаватель фитнес-школы Evotren Анна Мацкевич объяснила в беседе с «Чемпионатом», для чего на самом деле нужны утяжелители. Многие покупают их с одной целью — кажется, если повесить на себя дополнительный вес, тренировка сразу станет эффективнее — и часто берут по два или три килограмма сразу, чтобы наверняка почувствовать сильную мышечную усталость. На деле главная задача утяжелителей заключается в плавной прогрессии.

«Когда вы регулярно делаете упражнения с собственным весом, тело привыкает к нагрузке. Мышцы адаптируются, движение становится слишком лёгким, развитие останавливается. Чтобы снова дать организму стимул укреплять ткани, нужно немного усложнить задачу», — сказала тренер.

Небольшие утяжелители становятся здесь идеальным инструментом. Они позволяют добавить сопротивление мягко, без необходимости покупать гантели или идти в тренажёрный зал. Вы надеваете манжеты на лодыжки или запястья, слегка меняя привычную нагрузку, и мышцы активнее включаются в работу. При этом суставы и связки избегают излишнего стресса, который часто бывает при резком переходе к тяжёлым весам.

Не нужно гнаться за цифрами и превращать занятие в испытание на прочность. Утяжелители — это просто способ бережно подсказать телу, что ему есть куда становиться сильнее.

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