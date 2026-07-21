Онищенко призвал россиян не выезжать за границу

Академик РАН Геннадий Онищенко призвал российских граждан выбирать для отдыха отечественные курорты, чтобы избежать заражения инфекциями в других странах.

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Так, он прокомментировал новость о том, что путешественники из РФ заразились вирусом Коксаки в Турции. После Роспотребнадзор направил запросы в Минздрав страны и АТОР.

— К сожалению, это не редкий случай, когда наши туристы зарабатывают на свои деньги еще и экзотические инфекции. Я всегда говорю: зачем ездить в Турцию, когда у нас есть практически все, — добавил он.

По его словам, различные заболевания после путешествий возникают часто. По этой причине Онищенко посоветовал россиянам быть разумными при планировании отдыха, передает РИА Новости.

До этого десятки российских туристов и релокантов также сообщили о заражении гонконгским гриппом на Бали. По словам заболевших, они переносят вирус даже тяжелее COVID-19.

Помимо этого, в России зафиксировали завозной случай мелиоидоза. Тропическую инфекцию обнаружили у женщины, вернувшейся из Таиланда.