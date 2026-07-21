Гериатр назвал вакцины, которые могут продлить жизнь пожилым

Вакцины против пневмококка и гриппа снижают риск тяжелых инфекционных заболеваний и тем самым продлевают жизнь пожилым людям. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева.

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Она объяснила, что вакцины от инфекций замедляют процессы старения, поскольку любой инфекционный процесс вызывает мощное воспаление, а любое воспаление в свою очередь ускоряет процесс старения.

Таким образом прививка не только защищает от инфекционных заболеваний, но и влияет на процесс старения, подчеркнула врач.

При этом ранее, как указала Ткачева, о вакцинах не думали в таком контексте, однако теперь вакцинацию рассматривают как геропротекцию.

Так, пожилым людям следует сделать акцент на вакцины от гриппа и пневмококка, поскольку это основные для них угрозы, которые на сегодняшний день можно предотвратить путем вакцинации, заключила гериатр.