Перечислены преимущества ежедневного употребления кофе

У кофе есть недостатки, но при умеренном употреблении он может принести много пользы здоровью, заявила диетолог Джоанна Кац. Преимущества этого напитка она назвала в разговоре с изданием The Takeout.

© Lenta.ru

Кац рассказала, что в краткосрочной перспективе кофе улучшает концентрацию и скорость реакции. У некоторых людей этот напиток может повысить физическую выносливость и мышечную силу. Также, по словам диетолога, исследования показывают, что регулярное употребление кофе уменьшает риск многих тяжелых заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых патологий, диабета второго типа и болезней печени.

Помимо этого, ежедневное потребление умеренного количества кофе в долгосрочной перспективе снижает вероятность развития болезни Паркинсона и деменции, добавила диетолог.

Кац подчеркнула: кофе вполне может быть частью здорового питания. При этом она отметила, что внушительный список полезных свойств не превращает все разновидности этого напитка в суперфуд.

«Потенциальные преимущества кофе не следует автоматические распространять на фирменные напитки с большим количеством сахара, сиропов, молока или взбитых сливок в составе», — уточнила специалистка.

Ранее диетолог Салена Сайнс рассказала, какой вид кофе меньше всего провоцирует проблемы со сном. По ее словам, лучшим вариантом для употребления вечером можно назвать арабику.