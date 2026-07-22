Все риски клеточного старения: как можно помочь организму микронутриентами

Как известно, сегодня различные ХНИЗ — причина 74% смертей в мире. Например, метаболический синдром повышает риск ишемической болезни сердца в 2–3 раза, сахарного диабета 2-го типа — в 5 раз, деменции — на 30–50%. Причина у всех этих процессов одинаковая — постепенная утрата клетками митохондриального резерва. Ведь огромную роль в развитии ХНИЗ играют клеточные органеллы под названием митохондрии.

«Общий объем митохондрий в организме составляет где-то 2,5–3 килограмма. Митохондрии находятся в каждой клеточке нашего организма, и митохондрия выполняет огромное количество функций. Это не только энергетические станции клетки, они вырабатывают огромное количество веществ. Синтезируют свободные формы кислорода для защиты от инфекции; участвуют в регуляции белкового, углеводного, липидного обмена. Больше всего митохондрий в сердце, печени, репродуктивной системе, поджелудочной железе и, конечно, в мышцах. Они управляют клеточной адаптацией, кальциевым гемостазом, контролем гибели клеток», — рассказывает врач-терапевт, гастроэнтеролог, кардиолог, руководитель клиники предиктивной и интегративной медицины ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России Елена Зятенкова.

Митохондриальная дисфункция — один из ключевых механизмов хронических неинфекционных заболеваний — сердечно-сосудистых, сахарного диабета, жировой болезни печени и нейродегенерации. Суть в том, что митохондрии вырабатывают избыточное количество свободных форм кислорода — и это оборачивается энергетическим дефицитом гепатоцитов, кардиомиоцитов и нейронов. Он запускает каскад вторичных событий — инсулинорезистентность, эндотелиальную дисфункцию, системное воспаление, атерогенез.

Избыток глюкозы и жирных кислот ведет к перегрузке митохондрий и росту окислительного стресса. Нарушается и качество самих митохондрий — накапливаются дефектные клетки, снижается выработка новых. Поврежденные митохондрии активируют воспаление и усиливают выработку цитокинов. Все это ведет к инсулинорезистентности, эндотелиальной дисфункции (и повреждению сосудов), фиброзу и снижению тканевого резерва.

Накормите митохондрии

От достаточного поступления в организм микронутриентов зависит, насколько эффективно протекают обменные процессы, как работает иммунная система, когнитивные функции и способность организма справляться с повседневными нагрузками. А их недостаток может привести к снижению энергетического потенциала клеток и ухудшению общего состояния. Однако современный ритм жизни часто не позволяет получать все необходимое из пищи. Однообразный рацион, жесткие диеты, хронические заболевания, вредные привычки, высокие физические нагрузки, длительный стресс — все это создает дефицит нутриентов. Дополнительный прием различных необходимых питательных веществ — один из способов поддержать здоровье организма и замедлить процессы старения.

«Работа митохондрий может нарушаться из-за дефицита необходимых веществ. К нему приводят, например, стресс, который поддерживает системное воспаление, избыток глюкозы, избыток трансжиров, дефицит ко-факторов, нарушение сна». Если мы хотим обеспечить хорошую работу митохондрии, мы должны ей дать те компоненты, которые помогут сохранить ее работоспособность», — говорит Елена Зятенкова.

Для здоровья клеточной мембраны необходимы омега-3 жирные кислоты. Без них невозможно обеспечить полноценную работу сердечно-сосудистой системы. Они снижают уровень «плохого» холестерина и повышают уровень «хорошего» — липопротеина низкой плотности. Омега-3 — это еще и здоровье центральной нервной системы и полноценное функционирование как головного мозга, так и нервного волокна. Итого: омега-3 кислоты поддерживают необходимый уровень триглицеридов, обеспечивают функции нейронов, модулируют активность иммунных клеток, поддерживают обмен веществ и эластичность тканей.

«Когда вы выбираете омега-3, смотрите, из каких источников она была получена. Важно, чтобы это были дикие рыбы, которые жили в холодном море, только там они наберут достаточное количество омега-3. Но долгоживущие рыбы могут набирать еще и тяжелые металлы, поэтому очень важен метод очистки. Кроме того, важно обращать внимание на дозировку, профилактическая доза — 950 мг», — рекомендует эксперт.

Для здоровья митохондрии важны различные микроэлементы — магний, селен, железо.

«Магний — король микроэлементов, нет ни одного процесса в организме, где он бы не принимал участия: это работа сердца, сосудов, печени... Дефицит магния при метаболическом синдроме выявляют у каждого второго. Магний бывает в различных формах — например, цитрат магния подходит людям с артериальной гипертензией. При приеме гипотензивных средств происходит повышенная потеря магния. Глицинат магния обладает более высокой биодоступностью», — рассказывает доктор Зятенкова.

Без железа у нас вообще ничего не работает, все наши дыхательные цепи содержат железо.

«Без железа митохондрия также не функционирует. Селен нужен для синтеза глутатиона, который нужен для работы митохондрий. L-глутатион борется с окислительным стрессом, выводит из организма токсины и тяжелые металлы. А дефицит глутатиона, увы, есть практически у всех современных людей. Кроме того, митохондрии не функционируют без йода и хрома», — продолжает эксперт.

Витамины группы B — короли витаминов. Они содержатся в огромном количестве продуктов — ростках, зелени, ярких овощах, которые мы, увы, редко едим. Они необходимы при атрофическом гастрите, людям с инсулиновой помпой и многим другим. Витамины группы В — необходимый компонент для построения митохондрий и стенок сосудов.

Витамин C — это антиоксидант, важный для иммунитета, сосудов, кожи, ногтей, волос, усвоения железа, защиты слизистых. Еще он помогает организму бороться с хеликобактером (причиной рака желудка). Самые безопасные формы витамина С — т.н. эстер-формы.

Пиктогенол подавляет действие свободных радикалов и воспалительных факторов; стимулирует синтез гиалуроновой кислоты.

Метеанин улучшает работу печени, участвует в синтезе белков, кератина, коллагена, эластина, тем самым обеспечивая красоту кожи, волос, ногтей.

Фенилаланин — незаменимая альфа-аминокислота, которая улучшает настроение, память, внимание. Природный источник бывает в двух формах: L и D. L-фенилаланин — это биодоступная форма.

Инозетол влияет на метаболизм, обеспечивает синтез нейромедиаторов (то есть улучшает работу головного мозга), влияет на внимание, память. Играет важную роль в поддержании инсулинорезистентности. При терапии инкретинами инозетол очень важен, так как помогает быстрее нормализовать вес. Улучшает работу печени и способствует снижению холестерина.

Холин — необходимый элемент для построения клеточной мембраны в печени, головном мозге, сердце. Особенно важен для людей с избыточным весом и метаболическим синдромом, артериальной гипертонией, жировой болезнью печени. Однако в целом более 80% взрослых не получают достаточное количество холина. По данным исследований, 2–3 г инозитола по эффективности в нормализации инсулинорезистентности равны 1000 мг метформина. Биодоступная форма холина — битартрат холина.

Витамин К2 сегодня популярен. Он очень важен, потому что помогает витамину Д провести кальций в костную ткань, а также поддерживает остеобласты, клетки, которые строят костную ткань. Но К2 — это не только про кости. Он препятствует отложению кальция на стенках сосудов — за 2–3 года приема витамина снижается жесткость сосудистой стенки, что является профилактикой стеноза сосудов. Рабочий вариант — менахинон-7.

Ну и, наконец, хотите ясности и бодрости — поддерживайте микробиоту. Она очень важна для многих процессов в организме, в том числе для профилактики когнитивных расстройств, поскольку принимает участие в синтезе нейромедиаторов. Поэтому важен прием пробиотиков (более полезен лиофилизат бактерий). Кроме того, поддерживать полезную микрофлору в кишечнике помогают аминокислоты, витамины группы В и витамин Д.

«Если лишние килограммы сконцентрированы в области живота, даже при нормальной массе тела (т.н. skinny fat), необходим дополнительный прием холина и инозетола, — говорит Елена Зятенкова. — А чтобы дыхательная сеть работала полноценно, нужен коэнзим, синтез которого снижается после 30 лет и при приеме ряда препаратов. Для сердца дефицит коэнзима очень ощутим, и тут поможет биоидентичный коэнзим в L-форме».

Все эти вещества лучше выбирать в биодоступной (безопасной) форме.

Главное — не переусердствовать

Между тем эксперты отмечают, что многие пациенты сегодня принимают различные микронутриенты совершенно бездумно. И так же бездумно сдают анализы на витамины.

«В обществе идет интоксикация медицинскими и околонаучными знаниями, а где есть интоксикация — там ожидаемый вред, — говорит врач-гастроэнтеролог, член Европейского общества нейрогастроэнтерологии и моторики (ESNM), Европейского общества онкологии органов пищеварения (ESDO), Европейского панкреатологического клуба (EPC) Никита Новожилов. — У каждого под рукой есть дикая необученная нейросеть. Еще немного времени, и она превратится в помощника пациента, который умеет сформулировать запрос. Однако пока мы наблюдаем, как многие пациенты назначают себе микронутриенты и анализы сами, порой совершенно ненужные».

«Референсы (научно обоснованные данные) по нормам витаминов есть только по витамину Д. Ну и еще по витамину В12. По другим витаминам, в том числе и по группе В, их просто нет. Сдавать все подряд, даже если есть деньги, бессмысленно. Например, если вы хотите знать свои показатели магния, их лучше определять по эритроцитам. Но мы обычно определяем нехватку магния по симптомам. Ночные судороги, нарушения сна, частые пробуждения, склонность к запорам, избыточный мышечный тонус указывают на дефицит магния. Уровень ферритина можно определить лабораторно, с остальными микроэлементами — вопрос. Поэтому к сдаче анализов на витамины и микроэлементы следует относиться очень осторожно. В профилактических целях можно принимать только омегу-3, цитрат магния и витамин Д, для интенсивно работающего человека эти вещества входят в обязательную нутритивную поддержку. А вот железом вполне можно отравиться, оно очень токсично при передозировках и может приводить к появлению пигментных пятен», — говорит врач-эндокринолог, доцент кафедры эндокринологии РМАНПО, заведующая отделением эндокринологии ГБУЗ ММНКЦ им. С.П.Боткина Евгения Пашкова.