Перечислены утренние привычки, помогающие прожить дольше

Врач-терапевт Доминик Гринйер заявил, что главный секрет долголетия заключается в правильно выстроенном распорядке дня. Привычки, помогающие прожить дольше, он назвал в разговоре с изданием HuffPost.

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Прежде всего Гринйер рекомендовал придерживаться режима сна. Он пояснил, что ежедневный подъем в одно и то же время поможет регулировать уровень энергии, гормональный баланс и качество ночного отдыха. Врач подчеркнул: согласно исследованиям, график сна является более важным фактором долголетия, чем его продолжительность.

Второй совет специалиста — выходить на улицу в течение 30 минут после пробуждения.

«Утренний свет — один из самых эффективных способов отрегулировать циркадные ритмы, повысить концентрацию внимания и улучшить качество ночного сна», — отметил он.

По словам терапевта, на завтрак нужно есть больше продуктов, богатых белком — это позволит дольше оставаться сытым и энергичным и поддержит здоровье мышц. Также перед чашкой кофе стоит выпить стакан воды, добавил он.

Другими полезными для продления жизни привычкам врач назвал утреннюю зарядку и отказ от проверки почты и соцсетей сразу после пробуждения.

Ранее диетолог Кейтлин Бил рассказала, какие напитки необходимы для достижения долголетия. В их число специалистка включила кефир.