Нутрициолог назвал продукты, которые зря считали врагами

Ко Дню вредной еды «Вечерняя Москва» решила разобраться вместе со специалистом, какие продукты действительно стоит исключить из рациона, а какие считают опасными незаслуженно.

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Не все продукты, которые принято считать вредными, одинаково влияют на наш организм. Одни действительно способны навредить здоровью, другие заработали плохую репутацию незаслуженно, а некоторые даже могут быть частью рациона для тех, кто придерживается принципов полезного питания.

Самые опасные

«Понятие вредной еды появилось не просто так. Обычно речь идет о продуктах с большим количеством калорий и минимальной пищевой ценностью. Но сегодня это слово часто используют слишком широко», — объясняет «Вечерней Москве» нутрициолог Ольга Панова.

Самыми опасными остаются продукты, вред которых подтвержден исследованиями. В первую очередь речь идет о промышленных трансжирах.

«Продукты, содержащие промышленные трансжиры, повышают уровень "плохого" холестерина и снижают "хороший", а это увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний», — объясняет Ольга Панова.

Трансжиры встречаются в магазинной выпечке, чипсах, картофеле фри, наггетсах и других продуктах промышленного производства. Они появляются при обработке растительных масел. Не менее осторожно стоит относиться к сладкой газировке. Жидкий сахар почти не насыщает. Можно легко выпить большое количество напитка и не почувствовать сытости. Лучше есть меньше переработанного мяса: колбас, сосисок, бекона. При регулярном употреблении они также повышают риск развития ряда заболеваний.

«Проблема не в одном кусочке колбасы или стакане газировки. Опасность появляется, когда такие продукты становятся постоянной частью рациона и вытесняют нормальную еду», — отмечает Ольга Панова.

Можно, но в меру

Однако существует немало продуктов, которые многие считают вредными, хотя научные данные говорят, что все не так однозначно.

«Один из ярких примеров — глутамат натрия. Современные исследования не подтверждают, что он опасен при умеренном употреблении. Как и с солью, здесь главный вопрос — количество», — отмечает Ольга Панова.

Незаслуженно критикуют куриные яйца. Долгое время считалось, что они обязательно повышают холестерин, однако у большинства здоровых людей пищевой холестерин практически не влияет на его уровень в крови.

Не так однозначна ситуация и с белым хлебом: многое зависит от состава и сочетания продуктов. Если есть его с белком, овощами или полезными жирами, скачок сахара будет меньше. Такая же история с картофелем. Запеченный или отварной, особенно после охлаждения, он содержит резистентный крахмал, полезный для кишечной микрофлоры. Плохую репутацию ему создал в основном картофель фри.

Незаслуженная критика

Есть продукты, которые долгие годы считались врагами здорового питания, хотя современные исследования говорят об обратном.

«Например, сало. Если употреблять его умеренно, один-два небольших ломтика, оно может быть даже полезно. То же касается темного шоколада с содержанием какао не менее 70 процентов: в небольших количествах такой продукт может благоприятно влиять на сердечно-сосудистую систему», — говорит Ольга Панова.

Постепенно меняется и отношение к цельным молочным продуктам. Современные исследования не находят убедительной связи между молочным жиром и развитием сердечно-сосудистых заболеваний у здоровых людей. Более того, обезжиренные продукты нередко содержат больше сахара, крахмала и добавок, чем их классические аналоги.

Главный вывод прост: опасность чаще кроется не в самом продукте, а в количестве, качестве и способе приготовления. Один и тот же продукт может быть частью здорового рациона или навредить, если употреблять его ежедневно и без меры. Поэтому специалисты советуют не делить еду на «хорошую» и «плохую», а оценивать рацион в целом — именно разнообразие и умеренность остаются главными принципами здорового питания.

Польза под вопросом

Некоторые продукты считают полезными, хотя они такими не являются.