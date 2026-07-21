Названы продукты, которые опасно заказывать доставкой летом

Некоторые продукты летом быстрее портятся, в связи с этим россиян призвали отказаться от их заказа с помощью доставки в это время года. Соответствующие рекомендации дал кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. Его слова приводит RT.

© Lenta.ru

Специалист сообщил, что при температуре воздуха выше 30 градусов Цельсия бактерии начинают активно размножаться уже в течение первого часа. Наибольшую опасность представляют сальмонеллы, листерии, стафилококки.

«Некоторые микроорганизмы при этом успевают вырабатывать токсины, способные вызвать пищевое отравление даже в том случае, если самих бактерий впоследствии станет меньше», — пояснил химик.

Дорохов уточнил, что используемые курьерами термосумки не заменяют холодильник. Он добавил, что если нагретые таким способом продукты вновь поместить в холодильник, это не уничтожит появившиеся бактерии и токсины.

«Если доставка скоропортящегося заказа занимает более часа, особенно в жаркую погоду, температура внутри упаковки постепенно повышается до значений, благоприятных для активного размножения микроорганизмов», — Андрей Дорохов, кандидат химических наук.

Наиболее скоропортящимися он назвал продукты с высоким содержанием белка и влаги, такие как суши и роллы, блюда из сырой рыбы и морепродуктов, охлажденное мясо и птица, изделия из мясного фарша, молочные десерты, кремовые торты, мягкие сыры, а также салаты с майонезом и готовые блюда с яйцами. Гораздо лучше доставку в жару, по словам специалиста, переносят хлебобулочные изделия без крема, сухая выпечка, цельные фрукты, орехи, твердые сыры, шоколад, печенье, а также продукты в герметичной заводской упаковке.

Ранее терапевт Алина Азизова объяснила, почему нельзя есть еду, которая начала плесневеть. Главной опасностью плесени врач назвала то, что некоторые ее виды вырабатывают микотоксины — ядовитые вещества, не имеющие вкуса и запаха и при этом устойчивые к нагреванию, а потому способные сохраняться в продуктах даже после термической обработки.