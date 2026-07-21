Как не испортить здоровье на даче после 40

Летом многие после рабочей недели резко едут на дачу, копают, таскают тяжести, работают на солнце и считают это полезной физической активностью. Впрочем, такие нагрузки могут быть опасны для людей 40−50 лет.

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«Я хочу рассказать, какие психологические особенности людей приводят к опасностям на даче. С психологической точки зрения многие травмы на даче происходят не из-за лопаты или жары, а из-за особенностей мышления. После сорока лет человек часто переоценивает свои возможности, но уже недооценивает ограничения организма. Я бы выделил несколько типичных психологических сценариев. Первый — синдром "героя". Человек хочет за один выходной сделать то, что требует недели. Он думает: "Пока приехал — надо все перекопать". Вместо того чтобы остановиться при первых признаках усталости, он продолжает работать через силу. Именно в этот момент чаще возникают скачки давления, боли в спине и перегрев», — сообщил «Свободной Прессе» психолог Родион Чепалов.

Второй — эффект соревнования. Особенно часто встречается у мужчин. Возникает желание доказать себе, супругу или соседям: «Я еще в форме». Появляются внутренние установки: «Не буду же я отдыхать, когда сосед уже третью грядку вскопал». Из-за такого сравнения люди игнорируют сигналы организма.

Третий — синдром «жалко времени». После рабочей недели хочется использовать каждый час. Возникает мысль: «Отдохну потом». В результате человек несколько часов подряд не пьет воду, не делает перерывы и работает в самую жару.