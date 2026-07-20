Врач назвал простой и честный индикатор проблем со здоровьем у мужчин

Уролог Леонид Боханов предупредил, что регулярное исчезновение ночной и утренней эрекции у мужчин часто указывает на скрытые проблемы со здоровьем. В разговоре с «Газетой.Ru» он объяснил, симптомом каких заболеваний может быть этот сигнал организма.

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Боханов назвал утренние и ночные эрекции простым и честным индикатором мужского здоровья. Он объяснил, что таким образом организм проверяет, правильно ли функционируют нервная и сердечно-сосудистая системы, не нарушена ли выработка гормонов и нормально ли снабжаются ткани полового члена кислородом.

Если же утренние эрекции регулярно и на протяжении длительного времени отсутствуют, врач посоветовал проверить здоровье. По его словам, за этим симптомом могут скрываться такие проблемы, как снижение уровня тестостерона в крови, заболевания сердца и сосудов, а также апноэ сна — состояние, сопровождающееся кратковременными остановками дыхания во сне.

Специалист добавил, что особенно опасен этот сигнал организма для мужчин с храпом и лишним весом, а также для тех, у кого снизился интерес к сексу или возникла постоянная усталость.