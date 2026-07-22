Как выбрать зубные пасты с фтором

Как правильно выбрать зубную пасту с фтором. Разбор соединений фтора, безопасные нормы PPM и правильный уровень абразивности RDA для здоровой эмали.

Каждый день эмаль зубов атакуют кислоты из пищи и бактерии. Без защиты минералы вымываются из эмали, она истончается, и на зубах появляется кариес.

Регулярная чистка зубов помогает остановить разрушение и вернуть эмали прочность. Качественные зубные пасты с фтором укрепляют минеральную структуру зуба и снижают риск кариеса на 30%.

Как фтор в зубной пасте защищает эмаль от кариеса

Фтор встроен в состав зубной пасты для реминерализации эмали. Когда вы чистите зубы, ионы фтора соединяются с кальцием и создают защитный слой, который устойчив к воздействию кислот.

Разные соединения фтора работают с разной скоростью:

аминофторид (олафлур) быстро липнет к эмали и удерживает фтор на зубах до трех часов;

фторид натрия мгновенно отдаёт активные ионы и подходоит для ежедневной чистки;

монофторфосфат натрия расщепляется слюной медленнее, поэтому чистить зубы нужно не менее трех минут;

фторид олова дополнительно защищает десны и снижает чувствительность.

Для ежедневного ухода лучше выбирать зубные пасты с аминофторидом или фторидом натрия. Они быстрее реагируют со слюной и защищают эмаль, даже если вы чистите зубы на скорую руку.

Кроме химического состава пасты, важно учитывать ее механическое воздействие на зубы.

Как подобрать показатель абразивности RDA для чувствительных и здоровых зубов

Индекс RDA показывает, насколько сильно абразивные частицы пасты счищают налет и воздействуют на эмаль зубов. Слишком жесткая паста царапает эмаль, а слишком мягкая — плохо удаляет налет.

Выбирать уровень RDA следует под состояние ваших зубов:

RDA от 20 до 50 units нужен при чувствительной эмали и оголении шеек зубов;

RDA от 70 до 80 units — стандарт для ежедневной чистки здоровых зубов у взрослых;

RDA от 100 до 120 units используют коротко, по 14 дней, чтобы счистить налет от кофе или сигарет.

Если чистить зубы пастой с RDA выше 100 единиц каждый день, эмаль постепенно истончится. Для постоянного ухода берите средние значения RDA.

Правильная абразивность защищает эмаль от трещин, но за защиту от кариеса отвечает именно дозировка фтора.

Какая концентрация фтора в PPM действительно безопасна

Концентрацию фтора в зубной пасте измеряют в единицах PPM. Для взрослых безопасная и эффективная норма фтора составляет от 1000 до 1450 ppm.

Такое количество фтора помогает эмали бороться с кариесом и не вредит организму при случайном проглатывании. Стоматологи советуют выдавливать на щетку небольшую горошину пасты размером около один сантиметр.

Лечебные пасты с высоким содержанием фтора 5000 ppm назначает только врач при множественном кариесе. Их используют курсами по три-четыре недели. Для обычного ухода за зубами покупайте стандартную пасту с фтором до 1450 ppm и чистите зубы дважды в день.

Перевод/транскрипция иностранных слов: RDA (Эр‑Ди‑Эй — индекс абразивности зубной пасты, Relative Detergency Abra­siveness), PPM (Пи‑Пи‑Эм — единица измерения концентрации фтора, Parts Per Million).