Никаких скучных пробежек: как пиклбол меняет подход к аэробной нагрузке

Умеренный темп, крупные мышцы в работе и азарт вместо монотонности — так выглядит альтернатива беговой дорожке, о которой пока мало кто слышал. Что нужно проверить до первой партии и как наращивать нагрузку, не навредив себе?

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Как пояснила в комментарии RuNews24.ru доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой поликлинической терапии Института Клинической медицины ФГАОУ ВО РНИМУ им Н.И. Пирогова Минздрава России (Пироговский Университет) Вера Ларина, пиклбол относится к аэробной физической нагрузке, то есть, когда для выполнения продолжительной ритмической активности вовлекаются крупные группы мышц. Именно аэробная форма физической активности является максимально изученной и рекомендованной из-за доказанного положительного влияния на состояние здоровье человека за счёт улучшения функционирования сердечно-сосудистой системы, бронхолегочной системы и метаболизма. Результатом аэробных упражнений является повышение частоты сердечных сокращений (учащение пульса) и усиление кровообращения.

Эксперт отмечает, что любое движение, любую физическую активность даже в повседневной деятельности, возможно рассматривать как кардионагрузку. Все люди должны стараться не пренебрегать физической активностью, не вести малоподвижный образ жизни, а небольшая физическая активность гораздо лучше, чем её отсутствие. Перечень разновидностей аэробной физической нагрузки достаточно широкий, начиная от пеших прогулок со скоростью до 5 км/час и небольшой работы по дому, которые отнесены к аэробной активности легкой интенсивности, до более интенсивной нагрузки.

«Пиклбол возможно рассматривать как вариант интервальной тренировки умеренной интенсивности. Для примера, при аэробной нагрузке умеренной интенсивности человек ощущает учащенное дыхание, но может говорить полными упражнениями. Однако, при более длительных и интенсивных тренировках, дыхание становится более учащенным и пациенту не совсем комфортно разговаривать».

Есть ли ограничения для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями: кому стоит играть с осторожностью или под контролем врача?

Эксперт подчёркивает, что функциональные и резервные возможности организма человека тесно связаны с возможностью прироста потребления кислорода при физической нагрузке и зависят от многих факторов, включая возраст и сопутствующие заболевания, как хронические, так и остро возникшие. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями обязательно необходимо пройти медицинское обследование для определения степени сердечно-сосудистого риска и возможности сердечно-сосудистой системы к выполнению физической нагрузки. Комплексный медицинский осмотр необходим для оценки уровня подготовки пациента к выполнению данного вида нагрузки, чтобы оценить соотношение потенциального риска с ожидаемой пользой.

Какой режим тренировок в пиклболе можно рекомендовать новичкам?