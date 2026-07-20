Врачи назвали главные ошибки при лечении синдрома сухого глаза

Офтальмологи бьют тревогу: в XXI веке человечество столкнулось с настоящей эпидемией синдрома сухого глаза (ССГ). По словам профессора Вячеслава Куренкова, если раньше заболевание считалось уделом пожилых людей с гормональными изменениями, то сегодня его диагностируют даже у школьников младших классов.

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В основе патологии лежит сбой сложной трехкомпонентной системы увлажнения. Здоровая слеза состоит из жирного слоя (предотвращает испарение), водянистого (питает) и муцинового (удерживает влагу на роговице). При нарушении этого баланса передняя поверхность глаза начинает разрушаться, вызывая хроническое воспаление.

Одной из главных причин массовой вспышки ССГ эксперты называют цифровизацию. Врач Ольга Васильева описывает механизм развития так называемого компьютерного синдрома: при длительной фиксации взгляда на экране частота моргания падает почти втрое. Слизистая не получает необходимой смазки и адаптируется к перманентно сухой среде. Усугубляют ситуацию кондиционированный воздух офисов и городская пыль.

Однако цифровая гигиена — лишь вершина айсберга, отмечает сайт 360.ru. Специалисты указывают на скрытую угрозу в аптечках пациентов. Длительное использование капель для снижения внутриглазного давления при глаукоме приводит к токсическому воздействию на глазную поверхность.

Еще более агрессивны системные препараты: гормоны (преднизолон, метипред) и средства от акне (ретиноиды) вызывают атрофию мейбомиевых желез во внутреннем веке, которые вырабатывают тот самый защитный жировой слой. В этот же список опасностей попадают статины, нарушающие питание тканей.

Главная ловушка заболевания заключается в ложных симптомах. Из-за повреждения нервных окончаний мозг получает сигнал об избытке влаги и дает команду заблокировать работу слезных желез. Поэтому самолечение сосудосуживающими каплями типа «искусственная слеза» часто переводит легкую стадию в тяжелую.

Врачи настаивают: при ощущении соринки или жжении необходимо профессиональное обследование на специальных диагностических системах для подбора таргетной терапии.

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