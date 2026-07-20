Как не пропустить начало необратимой слепоты

После 40 лет организм человека вступает в новый физиологический этап. И глаза, как один из самых высокоточных органов чувств, одними из первых начинают сигнализировать о возрастных перестройках. Многие пациенты в этом возрасте приходят на прием с тревогой: «Доктор, я начинаю плохо видеть вблизи — это серьезно?».

В комментарии RuNews24.ru ассистент кафедры офтальмологии имени академика А.П. Нестерова Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Ангелина Казанцева рассказала, что может происходить со зрением после сорока лет.

Первое, на что обратила внимание эксперт, — это пресбиопия, или возрастная дальнозоркость. Это самое частое и абсолютно закономерное изменение. С возрастом хрусталик глаза теряет эластичность и упругость.

«Он постепенно уплотняется, и цилиарная мышца, которая сжимает его для фокусировки на близких предметах, больше не может придать ему нужную форму. Симптомы: текст начинает расплываться, особенно при плохом освещении; трудно читать мелкий шрифт; появляется привычка отодвигать книгу или телефон подальше».

По данным ВОЗ, пресбиопия в том или ином виде встречается у всех людей старше 45–50 лет. Это состояние корректируется очками для близи или мультифокальными контактными линзами. Не ждите, что всё пройдёт — без коррекции нагрузка на аккомодацию возрастёт, что приведёт к утомляемости и головным болям.

Второе — сухость глаз. После сорока лет слезная железа начинает вырабатывать меньше секрета, а состав слезной плёнки меняется, становится менее стабильным. Симптомы: ощущение песка, жжения, рези, тумана перед глазами, усиливающееся к вечеру или после работы за компьютером.

«Это связано с гормональными изменениями, особенно у женщин в перименопаузе. Это норма, но требует обязательной коррекции увлажняющими каплями для предотвращения повреждения роговицы».

Третье — увеличение количества плавающих мушек. Помутнение стекловидного тела с возрастом становится заметнее. Вы видите мелкие точки, ниточки или паутинки, которые двигаются при движении глаз. Если это единичные полупрозрачные помутнения, которые не закрывают обзор и не сопровождаются вспышками — это возрастные изменения структуры стекловидного тела, не требующие терапии.

Что не является нормой и требует срочного осмотра?

По словам эксперта, появление следующих симптомов после сорока лет — сигнал о развитии серьёзных офтальмопатологий, которые могут привести к необратимой слепоте.

Первое — внезапное искажение букв или линий. Если вам кажется, что прямая линия стала волнистой, а буквы в книге двигаются — это может быть признаком возрастной макулярной дегенерации влажной формы. Это поражение центральной зоны сетчатки. При влажной ВМД под сетчаткой прорастают патологические сосуды, которые лопаются и приводят к отёку и гибели фоторецепторов. Лечение требует введения в стекловидное тело ингибиторов ангиогенеза.

Второе — постепенное, но устойчивое сужение поля зрения, так называемое туннельное зрение.

«Если вы перестали замечать предметы сбоку, теряете ориентацию в пространстве, но центральное зрение остаётся чётким — это классический признак глаукомы. Повышенное внутриглазное давление постепенно убивает зрительный нерв. Глаукома коварна: она не болит на ранних стадиях. Потерянные клетки зрительного нерва не восстанавливаются. Измерение давления и осмотр глазного дна раз в год после сорока — не рекомендация, а обязанность».

Третье — резкое появление тумана или вуали на одном глазу. Это может быть признаком развивающейся катаракты — помутнения хрусталика. При катаракте возникает бликование: свет лампы расплывается, как в тумане. Если хрусталик становится молочно-белым, это грозит вторичной глаукомой и утратой глаза. Единственное лечение — хирургическая замена хрусталика.

Четвёртое — внезапная, быстрая потеря зрения на фоне гипертонии или диабета.