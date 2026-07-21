Преподаватель йоги поделилась методом снижения стресса

Перенос внимания на физиологический процесс уменьшает тревогу.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала психолог Юлия Евдокимова.

«Достаточно обратить внимание на движение диафрагмы, передней стенки живота, когда на вдохе она приподнимается, а с выдохом она опускается. Осознавание своего дыхания, такой перенос внимания в собственное тело: как сейчас тело, что с ним происходит, как я себя чувствую, может быть, что-то внутри меня зажимается. Это интересная вещь, когда мы это осознаём, то состояние стресса и тревоги уменьшается точно».

Ранее психолог Елена Соловьёва рассказала о терапевтических свойствах «трансового состояния». В него можно погрузиться во время занятий спортом, йогой, рукоделием, а также в театре и на концерте классической музыки, отметила она.