Врач назвал пять ошибок при укусе змеи, которые опаснее самого яда

В июльскую жару змеи становятся особенно активными, риск встречи с ними на даче, в лесу или у водоёмов возрастает. Врач-терапевт Евгений Космынин в беседе с URA.RU рассказал, как правильно оказывать первую помощь при укусе и чего делать категорически нельзя.

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По данным ВОЗ, ежегодно от укусов змей в мире погибает до 138 тыс. человек. В России смертельные случаи редки, но осложнения — некрозы и нарушения свёртываемости — встречаются часто. Единственное эффективное средство — противозмеиная сыворотка, поэтому главная задача — безопасно доставить пострадавшего в больницу.

Алгоритм действий прост: вызвать скорую, уложить пострадавшего, обездвижить конечность, снять украшения и тесную одежду, промыть ранку и накрыть чистой повязкой. Также важно запомнить внешний вид змеи — это поможет врачам подобрать антидот.

При этом врач предостерегает от пяти распространённых ошибок. Нельзя накладывать жгут — он вызывает некроз и может привести к ампутации. Нельзя отсасывать яд ртом или делать разрезы на коже — это удаляет менее 2% токсина, но заносит инфекцию. Запрещено прикладывать лёд — холод усиливает повреждение тканей. Также под запретом алкоголь, кофеин и любые обезболивающие без назначения врача — они искажают клиническую картину и ускоряют всасывание яда.