Репродуктолог предупредил об опасности занятий спортом для зачатия

Чрезмерные физические нагрузки могут стать причиной снижения вероятности зачатия как у женщин, так и у мужчин. Об этом в беседе с газетой «Известия» предупредила врач-репродуктолог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Мария Ускова.

© Газета.Ru

Эксперт объяснила, что регулярные занятия спортом и умеренная физическая активность положительно влияют на здоровье, в том числе и на репродуктивное. Благодаря такому образу жизни улучшается обмен веществ, снижается уровень стресса, а также сохраняются нормальный вес и правильная работа гормональной системы. Однако избыточные и слишком интенсивные тренировки без качественного восстановления могут стать дополнительным фактором риска.

По словам врача, у женщин чрезмерная физическая нагрузка способна вызвать энергетический дефицит, при котором организм расходует больше энергии, чем получает. На этом фоне снижается выработка гормонов, регулирующих менструальный цикл, нарушается овуляция, а в некоторых случаях менструации вовсе прекращаются.

При этом даже при сохранении цикла чрезмерные нагрузки могут ухудшать качество овуляции и снижать уровень прогестерона, из-за чего уменьшаются шансы на наступление и нормальное развитие беременности.

«У мужчин чрезмерные физические нагрузки также способны негативно влиять на репродуктивную функцию. Постоянные интенсивные тренировки, хроническое переутомление, недостаток сна и выраженный дефицит калорий могут приводить к снижению уровня тестостерона. В результате ухудшаются показатели спермограммы: уменьшается количество сперматозоидов, снижается их подвижность и увеличивается число патологических форм», — добавила репродуктолог.

Она также предупредила об опасности применения анаболических стероидов без контроля специалиста. Эти препараты могут подавлять собственную выработку тестостерона и нарушать образование сперматозоидов. При этом восстановление после отмены таких средств может занимать длительное время.

Врач подчеркнула, что полностью отказываться от занятий спортом при планировании беременности не стоит. Оптимальным вариантом будут умеренные физические нагрузки, такие как ходьба, плавание, йога, пилатес, езда на велосипеде без излишнего напряжения, силовые тренировки средней интенсивности или кардионагрузки по 30-60 минут несколько раз в неделю.

Специалисты клиники «Наше Здоровье» врач-реабилитационной медицины Денис Махонин и акушер-гинеколог Елена Юдина до этого рассказали «Газете.Ru», что воспалительные процессы и нарушения микрофлоры могут мешать наступлению беременности. При этом, по их словам, некоторые из состояний лечатся долго и требуют комплексного подхода.