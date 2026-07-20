Диетолог рассказал о пользе голубики для здоровья

Антиоксиданты в составе голубики помогают замедлять старение и снижают воспалительный фон, а также поддерживают нормальную работу иммунной системы и способствуют усвоению витамина С. Об этом aif.ru рассказал врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.

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По его словам, в этой ягоде содержатся антоцианы, способные защитить клетки от свободнорадикального окисления. Кроме того, в них есть немного витамина К, который принимает участие в свертываемости крови и минерализации костной ткани.

«Антоцианы защищают сосудистую систему, укрепляют сосуды, делают их более прочными. Это защита от сердечно-сосудистых заболеваний. К тому же голубика довольно неплохо снижает уровень общего холестерина в крови. Также в голубике есть лютеин, который хорошо поддерживает зрительную систему, профилактирует дегенерацию сетчатки, защищает глаза от различных возрастных изменений», — добавил Поляков.

Врач добавил, что витамин А в составе голубики оказывает влияние на сумеречное зрение.