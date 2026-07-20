Нутрициолог рассказал, как облегчить себе жизнь в жару

Во время жары организм теряет жидкость и электролиты. Однако поддержать баланс можно не только при помощи воды, но и определенных овощей и фруктов. Об этом рассказала врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиники» Дарья Хайкина.

Огурцы почти на 96 процентов состоят из воды. Это легкий и освежающий продукт, который хорошо подходит для перекуса в жаркий день. Кроме того, они содержат небольшое количество калия — одного из основных электролитов, участвующих в поддержании водного баланса, — отметила эксперт.

Утолить жажду также поможет арбуз. Помимо воды, он содержит натуральные сахара, калий и магний. По словам Хайкиной, справиться с жаждой также помогут кабачки и клубника. Продукты содержат большое количество антиоксидантов, а также магний и кальций.

Из напитков эксперт посоветовала добавить в рацион натуральную кокосовую воду без большого содержания сахара. По словам нутрициолога, она хорошо подходит для утоления жажды после активных физических нагрузок, так как содержит калий, натрий и магний, передает RT.

В жару следует отказаться от свежевыжатых фруктовых соков, так как фруктоза сильно перегружает печень. Какие еще продукты не стоит употреблять в жаркую погоду, рассказала врач-диетолог медицинского курорта VERBA Христина Никифорова «Вечерней Москве».