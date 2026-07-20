Названы ошибки на отдыхе у моря, опасные для здоровья глаз

В отпускной период и в купальный сезон здоровье глаз может подвергнуться сразу нескольким факторам риска, в том числе нарушению правил ношения контактных линз. Так, купание в море или бассейне в контактных линзах может привести к воспалению роговицы глаза, рассказала «Газете.Ru» Оксана Кузнецова, лазерный хирург, главный врач московской офтальмологической клиники 3Z.

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Врач предупреждает, что контактные линзы не должны соприкасаться с водой — в том числе водопроводной, морской, озерной и водой из бассейна.

«Перед плаванием линзы рекомендуется снимать, поскольку микроорганизмы, обитающие в воде, могут повышать риск инфекций глаз. Особенно опасно плавать в линзах в открытых водоемах, прежде всего в теплой пресной воде. В таких условиях повышается риск развития акантамебного кератита — тяжелого воспаления роговицы, которое вызывается микроорганизмом Acanthamoeba. Это заболевание трудно поддается лечению и может привести к значительному снижению остроты зрения, а в тяжелых случаях — к слепоте», — объяснила врач.

Линза фактически создает условия, при которых микроорганизмы могут задерживаться на поверхности глаза. Поэтому купание в линзах — одна из самых опасных ошибок на отдыхе.

«Если у человека близорукость, и отказаться от линз сложно, допустимым компромиссом может быть использование однодневных линз с плотно прилегающими очками для плавания. Но более безопасный вариант — не использовать линзы в воде вовсе и выбрать очки для плавания с диоптриями», — рассказала доктор.

Однако даже без линз человек может столкнуться с дискомфортом после купания. Отдыхающие могут жаловаться на покраснение, жжение, ощущение песка в глазах и слезотечение. Обычно такие симптомы возникают из-за соли, хлора, ветра или песка, и исчезают после возвращения из отпуска. Но важно понимать: если они не проходят, усиливаются или появляются боль, светобоязнь, выделения из глаз либо снижение остроты зрения — это уже тревожные сигналы, требующие обращения к специалисту.