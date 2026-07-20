Медик предупредил о вреде кофе для долголетия в определенное время суток

Врач и эксперт по долголетию Маркос Васкес заявил, что если пить кофе в определенное время суток, то он может нанести серьезный вред организму. Его слова передает издание ABC.

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По словам Васкеса, если представить, что существует так называемая «пирамида долголетия», то ее основой окажется качественный сон.

«У людей, которые пьют кофе только по утрам, эффект для здоровья лучше, чем у тех, кто пьет его в течение дня», — отметил он.

Врач объяснил, что кофеин поддерживает активность человека. Таким образом, его присутствие в организме за несколько часов до сна негативно сказывается на качестве ночного отдыха, предупредил Васкес. Последнюю чашку такого напитка он призвал выпивать как минимум за восемь часов до отхода в постель.

Ранее сомнолог Роман Бузунов заявил, что некоторые напитки помогают бороться с бессонницей. По его словам, расслабляющее действие оказывает миндальное молоко благодаря содержанию магния.