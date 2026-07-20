Эксперты ответили, почему молодость официально продлили до 44 лет

Главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева заявила, что современное поколение стареет медленнее: теперь, по классификации ВОЗ, молодежью официально считаются люди от 18 до 44 лет, а средний возраст наступает только с 45. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, почему границы молодости сдвинулись и по каким критериям теперь определяют возраст.

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По словам социолога Дениса Волкова, возрастные рамки увеличили, исходя из нескольких факторов:

выросла общая продолжительность жизни людей;

улучшилось качество медицины;

появились новые технологии;

изменился образ жизни людей (сейчас все больше тех, кто придерживается здорового образа жизни, занимается спортом, следит за питанием).

«При этом увеличение параметров молодости людей не является предпосылкой к повышению пенсионного возраста, — уверен эксперт. — То, что людей от 18 до 44 лет признали молодежью, означает только одно: современный уровень жизни и качество медицины стали лучше, что позволяет людям медленнее стареть».

Психиатр, кандидат медицинских наук Елизавета Жесткова рассказала, что ВОЗ при оценке возраста учитывает такие факторы, как:

работоспособность;

умственные способности;

физическая активность.

«В современном мире расширение возрастных границ стало возможным за счет того, что медицина шагнула вперед. Новые методы лечения и возможности эстетической медицины позволяют сохранить молодость надолго», — пояснила Жесткова.

Однако не последнюю роль играет желание самих людей жить лучше, добавила специалист.

«Современное поколение людей внимательно относится к своему здоровью, старается вести активный образ жизни, правильно питаться, много путешествовать и регулярно учиться чему-то новому. Все это позволяет не только удержать качество тела, но и работоспособность мозга на прежнем уровне. Поэтому сейчас люди довольно долго ощущают себя молодыми и не теряют вкус к жизни», — заключила психиатр.

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