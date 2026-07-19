Пять продуктов, с которыми после 45 лет лучше не перебарщивать

Печень каждый день выполняет огромный объем работы. Она помогает перерабатывать питательные вещества, участвует в обмене веществ и обезвреживает продукты, которые образуются в организме. С возрастом восстановительные процессы действительно могут замедляться, поэтому после 45 лет особенно важно обращать внимание на образ жизни и питание, о чем пишет Игорь Боготовский.

При этом полностью отказываться от полезных продуктов только из-за возраста не нужно. Гораздо важнее соблюдать меру и делать рацион разнообразным.

Например, красное мясо часто называют вредным для печени. На самом деле оно остается хорошим источником белка, железа и витамина B12. Но если есть его слишком часто, особенно жирные сорта и переработанные мясные продукты, нагрузка на организм действительно увеличивается. Поэтому специалисты обычно рекомендуют чередовать красное мясо с птицей, рыбой и бобовыми.

Не менее важно контролировать количество добавленного сахара. Избыток сладостей, сладких напитков и десертов связан с повышенным риском накопления жира в печени и нарушением обмена веществ. Это не значит, что нужно полностью отказаться от сладкого, но лучше не делать его ежедневной привычкой.

С алкоголем все гораздо проще: чем его меньше, тем лучше для печени. Даже небольшие дозы требуют от организма дополнительной работы, а при регулярном употреблении риск заболеваний печени возрастает.

Еще один продукт, который стоит ограничить, — жареная и очень жирная пища. Постоянное преобладание таких блюд в рационе может способствовать набору веса и развитию жировой болезни печени. Более щадящими способами приготовления считаются запекание, тушение, варка или приготовление на пару.

Не стоит злоупотреблять и продуктами с большим количеством соли. Чипсы, соленые снеки, копчености и некоторые полуфабрикаты содержат ее значительно больше рекомендуемой нормы. Избыток соли связан прежде всего с повышением артериального давления и задержкой жидкости, поэтому их лучше оставить для редких случаев.

Забота о печени не сводится к списку запрещенных продуктов. Намного больше пользы приносят простые привычки: разнообразное питание, достаточное количество овощей, поддержание здорового веса, регулярная физическая активность и умеренность в алкоголе.

Об этом же пишет и исследователь М. Осипенко в своей научной работе. Правильное питание — лучшая профилактика заболеваний печени. Самое пристальное внимание стоит обращать на коррекцию белково-энергетической недостаточности и восстановление метаболических нарушений.

Если уже есть заболевания печени или другие хронические болезни, любые серьезные изменения в рационе лучше обсудить с врачом. Именно он сможет дать рекомендации с учетом состояния здоровья.

Печень выполняет сотни жизненно важных функций и при этом долгое время может не подавать явных сигналов о проблемах. Именно поэтому специалисты рекомендуют уделять внимание не только тревожным симптомам, но и регулярным профилактическим обследованиям, писал «ГлагоL».